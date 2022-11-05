В Югре 5 ноября 2022 года пройдет мокрый снег и образуется гололед Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 5 ноября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки, в южных районах мокрый снег. В отдельных районах гололед, изморозь и туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, по северо-западным районам 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, при прояснениях -11, -16 °С. Температура днем +1, -4 °С, местами по северной половине округа до -9 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Пройдет мокрый снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1, -3 °С, днем -1, +1 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.