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НовостиОбщество4 ноября 2022 7:33

На набережной Нижневартовска появилось новое арт-пространство - выставка о речных судах

Горожане могут узнать много интересного
Марина Прохорова
Фото: администрация Нижневартовска

Фото: администрация Нижневартовска

На набережной Нижневартовска появилось новое арт-пространство - выставка о судах, ходивших по рекам Обь и Вах, когда-то омывающих городскую пристань. Идея принадлежит краеведческому музею имени Т. Д. Шуваева и МКУ «Управление капитального строительства».

Как рассказали в городской администрации, Нижневартовск, согласно историческим справкам, образовался благодаря наличию рядом великой сибирской реки - Оби. В 1913 году на пристани появилось шесть первых жилых домов.

- Пароходное сообщение поучило большое развитие. Это дало возможность активизировать хозяйственное освоение края. Речной путь играл огромное значение, поскольку длительное время оставался единственной транспортной артерией, - добавили в мэрии.

Теперь, прогуливаясь по новому бульвару, жители смогут не только отдохнуть и насладиться красивыми пейзажами, но и узнать много нового о родном крае.