В рамках нацпроекта в Сургуте отремонтировали часть дороги на ул. Привокзальная

Фото: "Дороги ХМАО", соцсети

В Сургуте завершился первый этап капремонта дороги на ул. Привокзальная, выполненный в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно данным городской администрации, эта магистраль нуждалась в ремонте около 20 лет. И вот, спустя пару десятилетий, подрядная организация «ЮВиС» обновила дорожное полотно, обустроила дополнительные ливневки, установила два десятка опор освещения, а также привела в порядок тротуары и ограждения. Как отметили в компании, улица, благодаря ремонту, преобразилась.

Обновленный участок открыли для проезда автотранспорта 1 ноября.

В муниципалитете подчеркнули, что работы продолжатся в следующем году, чтобы полностью завершить ремонт на ул. Привокзальная.