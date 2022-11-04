Сургутской мастерской «Шьем для наших. Югра» подарили новую швейную машинку

Фото: администрация Сургута

Сургутской мастерской «Шьем для наших. Югра», которой руководит Юлия Полянская, подарили новую швейную машинку и выделили просторное помещение в здании на ул. Мелик-Карамова, 74А. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Теперь швеи смогут выполнять тяжелую обработку материалов, необходимых для производства тактических носилок, подсумок для раций и аптечек.

- Мы работаем под эгидой Общественного движения волонтеров «Золотые Руки Ангела». Также изготавливаем шапки, снуды, тактические носилки. На выходных начнем раскройку термобелья. Теперь у нас есть место для желающих помочь в нашей общей работе, - сказала Юлия.

Также она выразила надежду, что теперь, поле случившейся огласки, о мастерской узнают как можно больше людей и захотят присоединиться к помощи бойцам.

Присоединиться к коллективу «Шьем для наших. Югра» можно в мессенджере Телеграмм.