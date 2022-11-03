В Нижневартовске начнут работу девять новых автобусов на экотопливе

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске появятся девять новых автобусов. Новую технику пассажирского автотранспортного общественникам и главе города Дмитрию Кощенко представили сотрудники предприятия №2 .

- Автобусы достаточно теплые, что немаловажно для нашего региона. В салоне есть место, где могут разместиться мамы с колясками. Воспользоваться ими смогут и граждане из числа маломобильной категории населения. Думаю, что горожане по достоинству оценят современный общественный транспорт, – рассказал член Общественного совета города Нижневартовска по вопросам ЖКХ Радик Халилов.

Новые автомобили марки КАВЗ собрали в России, они работают на природном газе – метане. Чтобы их заправлять бизнес-сообщество специально построили автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. И скоро откроется вторая аналогичная заправка на территории города.

По словам директора Нижневартовского пассажирского автотранспортного предприятия №2 Владимира Кляпова, автобус рассчитан на 90 пассажиров (28 сидячих и 62 стоячих места). Общественный транспорт оснащен цифровыми табло, где отображается информация о маршруте автобуса, а также звуковая система оповещения пассажиров об остановках.

- Автобусы, созданные на заводе в Кургане, не только экологичны, но еще и экономичны. В современных условиях это немаловажный фактор. Всего у нас на городских маршрутах задействовано два предприятия. Оба постепенно обновляют свой автопарк, работающий на дизельном топливе, – отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Новый транспорт будет курсировать практически на каждом маршруте, который обслуживает ПАТП №2. В автобусах есть видеокамеры, что позволяет обезопасить поездки.