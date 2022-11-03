Семья из Нижневартовска стали лучшей многодетной семьей во Всероссийском конкурсе

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Семья из Нижневартовска выиграла во Всероссийском конкурсе «Семья года». Победители - семья Макаровых стали лучшими в номинации «Многодетная семья».

Награду они получили на торжественной церемонии в Москве. Как рассказали в правительстве ХМАО, супруги Иосиф и Жанна вместе уже 19 лет и воспитывают пятерых детей, в том числе двух приемных и с ограниченными возможностями здоровья. Все ребята активные - принимают участие в жизни города и становятся положительным примером для земляков.

Как отметили в телеграм-канале "Югра официально", в этом конкурсе, который проходит ежегодно с 2016 года, югорчане завоевывали награды в различных категориях шесть раз.