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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:21

Семья из Нижневартовска стали лучшей многодетной семьей во Всероссийском конкурсе

Супруги Макаровы вместе уже 19 лет и воспитывают пятерых детей
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Семья из Нижневартовска выиграла во Всероссийском конкурсе «Семья года». Победители - семья Макаровых стали лучшими в номинации «Многодетная семья».

Награду они получили на торжественной церемонии в Москве. Как рассказали в правительстве ХМАО, супруги Иосиф и Жанна вместе уже 19 лет и воспитывают пятерых детей, в том числе двух приемных и с ограниченными возможностями здоровья. Все ребята активные - принимают участие в жизни города и становятся положительным примером для земляков.

Как отметили в телеграм-канале "Югра официально", в этом конкурсе, который проходит ежегодно с 2016 года, югорчане завоевывали награды в различных категориях шесть раз.