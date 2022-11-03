В Сургуте перед судом предстанет местный житель, который приставал к 10-летней девочке Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против 51-летнего местного жителя. Он приставал к 10-летней девочке, но к счастью не смог довести свой преступный умысел до конца.

- В районе улиц Маяковского и Университетская города Сургута обвиняемый, ранее неоднократно судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, вступил в доверительную беседу с 10-летней жительницей Сургута, во время которой интересовался ее взаимоотношениями с представителями противоположного пола, а также предложил совершить за вознаграждения действия сексуального характера - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Получив отказ, мужчина пошел за девочкой, чтобы изнасиловать её в безлюдном месте – подъезде, но его не пустила консьержка.

Следователи собрали против него достаточно доказательств и он признал вину. Уголовное дело передано в суд.