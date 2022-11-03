Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт3 ноября 2022 11:50

Югорчанка победила на Кубке России по дзюдо

Она является участницей XVI Паралимпийских летних игр в Токио
Виктория Терина
Югорчанка победила на Кубке России по дзюдо

Югорчанка победила на Кубке России по дзюдо

Фото: Татьяна Коркина

Югорчанка Ольга Позднышева победила на Кубке России по дзюдо. Всего в соревнованиях Кубка России по дзюдо спорта слепых участвовали 92 спортсмена из 18 регионов страны.

Югру представила мастер спорта России международного класса, участница XVI Паралимпийских летних игр в Токио Ольга Позднышева из Сургута. Ольга одержала победу и привезла домой золотую награду.

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Сургутского района установил мировой рекорд и посвятил свою победу отцу.