Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье3 ноября 2022 10:05

Югорские медики спасли полуторогодовалого мальчика, упавшего с 7 этажа

Ребенка уже выписали
Виктория Терина
Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Югорские медики две недели боролись за жизнь ребенка и помогли успешно восстановиться после тяжёлой сочетанной травмы. Мальчик находился в состоянии травматического шока, у него были диагностированы ушибы внутренних органов и переломы. Всё это – последствия падения с 7 этажа.

Сначала за его жизнь боролась команда детского реанимационного отделения. Благодаря им состояние полуторагодовалого пациента вскоре стабилизировалось. Врачи и медсёстры круглосуточно контролировали жизненные показатели, обеспечивали инфузионную и антибактериальную терапию, ежедневно корректируя лечение в зависимости от результатов проводимых исследований. Ребенок, находясь без сознания, получал необходимое питание.

После того, как удалось сохранить жизнь мальчика, им занялись ортопеды-травматологи, хирурги, физиотерапевты. К счастью, дополнительно вмешательств не потребовалось – так как детский организм справился благодаря способности к регенерации и эластичности костной ткани.

В итоге ребёнка уже выписали, сейчас он продолжает лечится и восстанавливаться.