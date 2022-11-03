Югорские медики спасли полуторогодовалого мальчика, упавшего с 7 этажа

Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Югорские медики две недели боролись за жизнь ребенка и помогли успешно восстановиться после тяжёлой сочетанной травмы. Мальчик находился в состоянии травматического шока, у него были диагностированы ушибы внутренних органов и переломы. Всё это – последствия падения с 7 этажа.

Сначала за его жизнь боролась команда детского реанимационного отделения. Благодаря им состояние полуторагодовалого пациента вскоре стабилизировалось. Врачи и медсёстры круглосуточно контролировали жизненные показатели, обеспечивали инфузионную и антибактериальную терапию, ежедневно корректируя лечение в зависимости от результатов проводимых исследований. Ребенок, находясь без сознания, получал необходимое питание.

После того, как удалось сохранить жизнь мальчика, им занялись ортопеды-травматологи, хирурги, физиотерапевты. К счастью, дополнительно вмешательств не потребовалось – так как детский организм справился благодаря способности к регенерации и эластичности костной ткани.

В итоге ребёнка уже выписали, сейчас он продолжает лечится и восстанавливаться.