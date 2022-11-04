В Югре 4 ноября 2022 года пройдут дождь и мокрый снег

Погода в Югре на 4 ноября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 4 ноября, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, в большинстве районов небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, в отдельных районах до -15, днем +2...-3 градуса.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), днем без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -1...-3 градуса, днем около 0.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: