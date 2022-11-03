Проект «Установка очистки углеводородного конденсата» занял 1 место голосования Национальной экологической премии

Фото пресс-службы АО"СибурТюменьГаз"

«СибурТюменьГаз» стал победителем всероссийского голосования Национальной экологической премии издания «Комсомольская правда». По итогам проект «Установка очистки углеводородного конденсата (УОУВК)» занял 1 место в номинации «ЭКО Предприятие».

Установку запустили в работу в начале 2022 года на Белозерном газоперерабатывающем заводе. Вместе с попутным нефтяным газом на предприятие поступает некондиционный углеводородный конденсат – УВК. Благодаря установке он очищается от воды, механических примесей, серосодержащих соединений и других вредных компонентов и переходит в дальнейшую переработку. Этот процесс уменьшает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а предприятие улучшает экономические показатели.

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду и минимизация экологических рисков являются приоритетами производственной деятельности СИБУРа. Переработка попутного нефтяного газа на предприятиях несет важную экологическую миссию – снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. И для нас крайне важно общественное признание действий компании по снижению негативного воздействия на окружающую среду, - отметил директор Белозерного ГПЗ Алексей Петруша.

Стоит отметить, что национальная экологическая премия является профессиональной наградой для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений медиагруппы «Комсомольская правда». После голосования на сайте лучшие проекты оценивает экспертная комиссия. Награждение победителей экологической премии планируется 8 декабря.