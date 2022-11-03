Коронавирус в Югре, последние новости на 3 ноября 2022 года: заболели еще 107 человек, 2 умерли

Коронавирус в Югре, последние новости на 3 ноября 2022 года Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 249 557 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 107 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 31, Нижневартовске - 3, Ханты-Мансийске - 9, Нефтеюганске - 12, Нягани - 2, Сургутском районе - 2, Советском районе - 1, Нефтеюганском районе - 12, Мегионе - 2, Югорске - 3, Когалыме - 7, Кондинском районе - 4, Октябрьском районе - 2, Радужном - 1, Нижневартовском районе - 1, Пыть-Яхе - 10, Березовском районе - 3, Ханты-Мансийском районе - 2.

На момент выявления у 105 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 2 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 107 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 451 человек, всего прошли обследование 3 536 529.

За сутки от коронавируса в Югре скончались 2 человека. За весь период от COVID в регионе умерли 2 589 человек. За сутки выписались 137 человек, за весь период пандемии вылечились 245 802 югорчанина.