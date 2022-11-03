В Югре мужчина убил земляка, ударив его керамической тарелкой по лицу Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против 56-летнего жителя Новосибирской области.

Как пояснили в СУ СК РФ по ХМАО-Югра, мужчина 30 октября 2022 года, находясь в квартире одного из домов по улице Маяковского города Сургута поругался со своим земляком.

Оказалось, что ссора произошла из-за того, что последний ведет паразитический образ жизни, а именно: не работает и злоупотребляет алкоголем. В итоге подозреваемый ударил земляка керамической тарелкой по лицу. От удара тарелка разбилась, причинив острыми краями травмы лица, от которых потерпевший через время скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре по подозрению в убийстве сожителя своей знакомой задержан 60-летний житель Березовского района.