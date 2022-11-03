Военный комиссар Югры ответил на важные вопросы, касающиеся осеннего призыва Фото: скриншот с видео на странице правительства Югры в соцсети

Военный комиссар Югры Роман Вуколов ответил на важные вопросы, касающиеся осеннего призыва, который стартовал в ХМАО 1 ноября.

По его словам, осенний призыв пройдет в период с 1 ноября по 31 декабря. Все мероприятия подготовки призыва завершены в установленные сроки. Отправку призывников со сборного пункта начнут в первой декаде ноября в плановом порядке.

Роман Вуколов отметил, что годность к военной службе по состоянию здоровья и порядок прохождения медицинского освидетельствования, а также требования по состоянию здоровья призывников не изменились. Проведение специальной военной операции на критерии отбора призывников влияния не оказывает. Выпуск и комплектование учебный воинских частей курсантами переменного состава проводится в плановые сроки. Подготовка мобилизованных не будет никак влиять на качество и сроки подготовки переменного состава учебных воинских частей. Срочники не будут пересекаться с мобилизованными.

— Хотел бы успокоить призывников и их родителей, напомнив, что граждане, призванные на военную службу по призыву к специальной военной операции на Украине привлекаться, не будут. Мероприятия призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Для участия в ней направляются офицеры, военнослужащие по контракту, мобилизованные граждане и добровольцы. Как неоднократно заявляли президент и Российской Федерации Владимир Путин и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, в зону боевых действий военнослужащие по призыву не направляются - сообщил Роман Вуколов.

Известно, что югорские призывники будут направлены для прохождения военной службы во все виды и рода войск в зависимости от их состояния здоровья, профессионально-психологического отбора и т.д. Сейчас наиболее востребованными являются специальности водителя транспортных средств категории C, D и E. Как отметил военком, набор в Президентский полк в Югре осенью проводится не будет, так как набор осуществляется только в весенний призыв. А вообще ежегодно 10 военнослужащих югорчан попадают на военную службу в Президентский полк.

Вуколов добавил, что военнослужащие, по призыву выслужившие установленные сроки, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам жительства.