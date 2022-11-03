Кражи, наркотики, мошенничество: за сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений

За сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 50 преступлений, по горячим следам раскрыто 27, из них 7 краж, 2 мошенничества, 2 факта незаконного оборота наркотиков. Так, в Нижневартовском районе полицейские задержали подозреваемых в краже. Двое злоумышленников, находясь на территории одного из дачных участков в СОНТ «Ягодка», взломали навесной замок от двери в хозяйственной постройке и украли шуруповерт и циркулярную пилу. Похищенное изъято.

В Мегионе мужчина, находясь в гостях у своего знакомого, украл из кармана его брюк сотовый телефон. А в Нефтеюганске в районе СОНТ «Меридиан» задержали мужчину с наркотиками. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Кроме того, как сообщили в окружном УМВД, сотрудники уголовного розыска Ханты-Мансийска нашли подозреваемого в краже велосипеда. Он угнал транспорт у магазина по улице Строителей. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.