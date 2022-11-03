В Нижневартовска начали строить детский сад на 320 мест

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В 21 микрорайоне (район Восточного проезда) Нижневартовска строят детский сад на 320 мест. Ход строительства проверил во время поездки глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

По информации департамента строительства администрации города, детский сад будет состоять из трех этажей и подвального помещения. Там будут групповые комнаты, раздевалки, игровые, спальни, буфет, санузлы, медицинский блок, изостудия, кабинеты для музыкальных занятий с костюмерной, компьютерный класс и другое. На территории учреждения разместят 16 детских площадок.

- Восточный планировочный район, находящийся за улицей Мира, важнейшая часть города. Здесь расположены новые дома, проживают семьи, в том числе многодетные. Все, что строится здесь, – для жителей города. Наша задача способствовать решению вопроса обеспечения местами детей в дошкольных образовательных организациях, – отметил глава города Дмитрий Кощенко.

Закончить строительство детского сада планируют в сентябре 2023 года.