В Югре за сутки в похожих ДТП пострадали два пешехода

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нягани 45-летний водитель автомобиля «Hyundai» не выбрал безопасную скорость движения, не учёл дорожные и погодные условия и наехал на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход, 21-летний юноша, получил травмы. В Лянторе произошло аналогичное ДТП. В результате пострадала 22-летняя девушка.

Обе аварии произошли в темное время суток. В связи с этим ГИБДД напоминает, что световой день в регионе стал значительно короче, поэтому пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде, а водителям быть особенно внимательными на дорогах.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей в состоянии опьянения, 1 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 33 водителя и 46 - за нарушение правил перевозки детей.