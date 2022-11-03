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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 4:55

В Сургутском районе задержали рыбаков-браконьеров

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела против них
Виктория Терина
В Сургутском районе задержали рыбаков-браконьеров

В Сургутском районе задержали рыбаков-браконьеров

Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе за браконьерство задержали группу жителей Лангепаса. Как рассказали в окружной прокуратуре они ловили рыбу в запретный период, с использованием моторной лодки и запрещенных орудий лова. Браконьеры выловили различные породы рыб.

- По материалам прокурорской проверки правоохранительными органами по факту незаконной добычи водных биоресурсов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенного орудия лова) - сообщают в ведомстве.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.