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НовостиОбщество3 ноября 2022 4:11

В Мегионе пройдет высадка деревьев на Аллее боевой славы

Акция проводится в преддверии Дня народного единства
Виктория Терина
Фото: Официальный Мегион

Фото: Официальный Мегион

В Мегионе сегодня, 3 ноября, пройдет высадка деревьев на Аллее боевой славы и в Мега.Парке. Начало в 11:00.

- В преддверии Дня народного единства эковолонтеры «Славнефть-Мегионнефтегаза», представители «МеКаМинефти», Тепловодоканала, «Электрона», управления капитального строительства, представители национальных и общественных организаций, волонтеры Центра гражданского и патриотического воспитания имени Е.И.Горбатова, студенты Мегионского политехнического колледжа, сотрудники учреждений образования, культуры и спорта и других городских организаций объединяются для посадки молодых яблонь, ирги и шиповника - сообщили в администрации города.

Как отметили в администрации, акция, символизирующая дружбу между людьми всех культур и национальностей, станет доброй традицией празднования Дня народного единства.

В этом году для города закуплено около 500 саженцев яблони, ирги, шиповника, сосны и кедра. Посадка уже частично завершена на улицах Нефтяников и Заречная.