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НовостиОбщество3 ноября 2022 2:52

Погода в Югре 3 ноября 2022 года: снег с дождем и гололед

Ночью температура воздуха снизится до -9 градусов
Виктория Терина
Погода в Югре 3 ноября 2022 года: снег с дождем и гололед

Погода в Югре 3 ноября 2022 года: снег с дождем и гололед

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 3 ноября 2022 года, в Югре будет облачно. Ночью в отдельных районах туман, а днем мокрый снег с дождем и гололед. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1, -4 °С, при прояснениях до -9 °С, днем +2, -3 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 0, -2 °С, днем 0, +2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре