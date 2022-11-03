Погода в Югре 3 ноября 2022 года: снег с дождем и гололед Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 3 ноября 2022 года, в Югре будет облачно. Ночью в отдельных районах туман, а днем мокрый снег с дождем и гололед. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1, -4 °С, при прояснениях до -9 °С, днем +2, -3 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Дождь и мокрый снег. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 0, -2 °С, днем 0, +2 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.