Фото: Официальный Нижневартовск

Администрация Нижневартовска прокомментировала инцидент, произошедший с лифтом в доме 76 по улице 60 лет Октября.

Власти ссылаются на главного инженера АО «Управляющая компания № 1», который пояснил, что при использовании жителем города лифтового оборудования сработала система безопасности с активизацией клиновых захватов (стопоры лифта).

- Сейчас лифт работает в штатном режиме. Жителя города с домашним питомцем благополучно высвободили из кабины лифта, травм не получили - поясняют в администрации.

По информации сайта Югорского фонда капитального ремонта, лифт заменят в 2032-2034 годах. Но собственники могут принять решение о переносе сроков на более ранний период.