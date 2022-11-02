Жителям Нижневартовска запретили выходить на лёд Комсомольского озера Фото: МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»

Вартовчанам запретили выходить на лёд Комсомольского озера.

По словам специалистов, толщина льда, образовавшегося на озере составляет всего 3 сантиметра, поэтому выходить на лед запрещено. В первую очередь такая информация касается рыбаков, а также детей и подростков.

- Говорить о прочности льда еще рано. Отсутствие морозов не дает ему нарасти до нужных значений. Поэтому с зимней рыбалкой надо повременить. Особенно стоит предостеречь от выхода на лед детей и подростков, – рассказал заместитель директора МКУ города Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС» Владимир Абашев.

Чтобы не допустить ЧП, на водоемах Нижневартовска – Комсомольском озере и Оби – дежурят сотрудники аварийно-спасательной службы. Кроме того установлены предупреждающие таблички и проводятся беседы с жителями города.

Специалисты поясняют, что лед считается прочным только если его толщина составляет не меньше 10 сантиметров. Такой можно ждать только к концу ноября, когда в округ придут морозы.