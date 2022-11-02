Житель Пыть-Яха перевел мошенникам больше 2 миллионов рублей, взятых в кредит Фото: Юлия Кучеренко

В Пыть-Яхе 43-летний житель отправил мошенникам больше 2 миллионов рублей.

Мужчина общался с псевдо сотрудником ФСБ России, который уговаривал сотрудничать с банком, чтобы помочь им в задержании мошенника. Для подстраховки югорчанин попросил собеседника написать адрес госучреждения и прислать фото удостоверения сотрудника ФСБ и аферист не заставил себя долго ждать – направил свои сведения и изображение удостоверения в раскрытом виде с фотографией и занимаемой должностью.

Этот факт заставил северянина верить всему, что говорит собеседник. Так, югорчанина уговорили оформить потребительский кредит на 1 миллион рублей и перечислить деньги через мобильное приложение на безопасный счет, которые ему направят заранее. Затем каждые три дня мужчине снова поступали звонки от лжесотрудников, которые сообщали, что при оформлении потребительских кредитов в одном и том же банке города происходит утечка информации, поэтому ему необходимо обналичить все деньги с кредитной карты и направить на другую безопасную ячейку в банке, а также оформить кредит под залог своего автомобиля.

Таким образом, мужчина оформил на себя больше 2 миллионов рублей и перевел их частям на неизвестные счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».