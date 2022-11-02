В Сургуте на мосту через Обь сняли ограничения движения для большегрузов

Фото: Депдорхоз и транспорта Югры

В Сургуте на мосту через Обь сняли ограничения для большегрузов. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО - Югры.

Первый этап ремонта стартовал 15 июля и должен был завершиться не позднее 31 октября. В этот период движение транспорта шириной более 2,8 метров проводилось в ночное время с 23:00 до 6:00 часов. Кроме того, на время производства работ по ремонту мостового полотна запрещали движение автомобилей общей массой более 50 тонн.

- В связи с завершением в 2022 году работ по ремонту автодорожного моста через р. Обь в районе г. Сургута им. Солохина сообщаем об отмене временного весогабаритного ограничения и о возврате к требованиям проезда тяжеловесной и крупногабаритной техники, - говорится в сообщении департамента.

Ограничения вновь введут весной 2023 года.