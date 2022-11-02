Прокуратура Мегиона добилась снижения платы за проезд в автобусах Фото: Татьяна Коркина

Сто рублей за поездку на общественном транспорте приходилось платить жителям Мегиона, чтобы добраться до садово-огородного товарищества. Недовольные такой ценой жители обратились в прокуратура, которая провела проверку.

- Установлено, что организацией, выполняющей перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам, с граждан взималась плата в повышенном размере за поездку на автобусе до садово-огородного товарищества. Вместе с тем приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении - сообщили в окружной прокуратуре.

В итоге выяснилось, что цена поездки не должна превышать 64 рубля. Прокурор города внес в адрес перевозчика представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Перевозчику пришлось снизить тариф и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности.