В Югре водитель "Лады" на скорости улетел в кювет

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре водитель не справился с управлением и съехал в кювет

Как сообщили в ГИБДД, ДТП произошел на автодороге «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе, 23-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП две пассажирки Лады получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 9 водителей в состоянии опьянения, 2 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 28 водителей и 41 – за нарушение правил перевозки детей.