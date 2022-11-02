Лишенная родительских прав югорчанка получила материнский капитал и потратила деньги Фото: Юлия Кучеренко

Лишённая родительских прав 43-летняя жительница Берёзово незаконно получила средства материнского капитала, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Как выяснилось, подозреваемая в 2013 году получила право на государственную поддержку в связи с рождением второго ребенка, но в сентябре 2021 года по решению суда её лишили родительских прав. Игнорируя судебное решение, югорчанка обратилась в госучреждение с заявлением на выплату ей средств материнского капитала.

Женщина внесла в документ ложную информацию об отсутствии ограничения в родительских правах и в итоге получила больше 470 тысяч рублей. На эти средства материнского капитала она купила квартиру.

- Следственным отделением ОМВД России по Березовскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет - сообщили в ведомстве.