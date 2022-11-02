Житель Нефтеюганска лишился денег в надежде приятно провести время с девушкой Фото: Татьяна Коркина

Житель Нефтеюганска лишился денег в надежде приятно провести время с девушкой. Когда 30-летний мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию.

Как выяснилось, молодой человек решил воспользоваться услугами дамы по вызову, нашел нужный сайт и выбрал там понравившуюся девушку. Через время с ним связался «менеджер» ресурса и сообщил, для того, чтобы встреча состоялась необходимо в полном объеме перевести оплату за услугу.

Нефтеюганец доверился, перечислил 12 тысяч рублей и стал ждать приезда девушки, но так никого и не дождался, а менеджер перестал отвечать.

Заведено уголовное дело.