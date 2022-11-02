В Югре снимают фильм «Югорские новеллы» Фото: Юлия Кучеренко

В Югре снимают фильм «Югорские новеллы». История объединит в себе несколько сюжетных линий, которые раскроют секрет стойкости духа югорчан, живущих в суровых условиях северной природы.

Режиссер документальной кинолента «Югорские новеллы» Александр Авилов является автором более 100 документальных фильмов и телепрограмм, обладателем множества международных наград в области кино и телевидения.

Герои будущего фильма: хранительница старинных хантыйских рецептов, профессионалы своего дела, готовые всегда прийти на помощь, креативная молодежь, современная охотница и таежный философ.

Через неделю начнется третья съемочная экспедиция в Белоярский и Сургутский районы.