Бывший уголовник из Югры поругался с сожителем своей знакомой и взялся за нож

Житель Березовского района задержан по подозрению в убийстве Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против 60-летнего жителя Березовского района. Он подозревается в убийстве сожителя своей знакомой.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 28 октября 2022 года около 18 часов пьяный подозреваемый, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, в квартире одного из домов поселка Игрим спровоцировал 48-летнего сожителя своей знакомой. Он оскорблял и материл его, выводя на конфликт. В какой-то момент ссора перестала быть просто словесной перепалкой, мужчина схватив нож, нанес 8 ударов в грудь оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник задержан. Следователи разбираются в произошедшем.