Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 ноября 2022 года увеличилось на 65 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 249 450 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 65 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах: Сургут - 22, Нижневартовск - 9, Ханты-Мансийск - 13, Нефтеюганск - 4, Нягань - 2, Советский район - 1, Нефтеюганский район - 4, Мегион - 1, Когалым - 1, Березовский район - 7, Покачи - 1.

На момент выявления у 65 человека наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 65 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 221 человек, всего прошли обследование 3 535 078. За весь период от COVID - умерли 2 587 человек. За сутки выписались по выздоровлению 132 человека, за весь период пандемии вылечились 245 655 жителей Югры.