В Югре стартовал чемпионат России по следж-хоккею

Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Югра принимает чемпионат России по следж-хоккею сезона 2022/2023. Первый этап (всего их три) чемпионата уже стартовал в Ханты-Мансийске и продлится до 9 ноября.

Как рассказали в пресс-центре правительства Югры, на ледовой арене Ханты-Мансийска встретятся семь команд: «Феникс» (Московская область), «Удмуртия им. В.Н. Кузнецова» (Удмуртская республика), «АКМ следж» (Тула), «Ястребы» (Оренбургская область), «Башкирские пираты» (Уфа), сборная Москвы. И конечно СХК «Югра» - победители прошлого сезона и, в общей сложности, пятикратные чемпионы страны.

Стоит отметить, что округ второй раз принимает чемпионат России по следж-хоккею. В 2021 году прошли игры второго круга, в этом - Югра открывает новый спортивный сезон.

Кроме того, во время чемпионата в Ханты-Мансийске впервые пройдёт открытый региональный турнир по следж-хоккею среди молодёжных команд «Созвездие Югры».

Напомним, мы писали ранее о том, что следж-хоккеисты клуба «Югра» посветят матчи чемпионата России раненному в спецоперации югорчанину.