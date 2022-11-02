В Югре пройдет конкурс для IT-специалистов

Фото: Югорский хакатон. ХАНТАТОН - 2022

В Югре сразятся разработчики мобильных приложений и веб-сервисов. Это произойдет 3-4 декабря в формате online.

Участвовать в седьмом окружном конкурсе для IT-специалистов могут программисты, веб-дизайнеры и специалисты – постановщики задач, представители IT-компаний и любых других организаций. Соревнование произойдет в формате 48-ми часового марафона, где участники генерируют прототипы цифровых продуктов. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе команд до 5 человек.

В номинации «Profi» допускаются команды профессионалов, а для юных IT-разработчиков (от 14-22 лет) доступна номинация «Junior».

Проекты, которые создадут участники во время конкурса, могут стать стартапами. На площадке мероприятия всегда работают профильные консультанты, которые являются партнерами проекта: представители ведущих IT-компаний и организаций госсектора, курирующих сферу информационных технологий. Они помогут хакатонщикам в вопросах создания, развития и поддержки бизнеса.