Погода в Югре 2 ноября 2022 года: мокрый снег с дождем Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 ноября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен туман. Ветер юго-восточный, восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +2, -3 °С, при прояснениях до -8 °С, днем 0, +5 °С, в северных районах до -5 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Небольшой снег с дождем. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +1, -1 °С, днем потеплеет до +1, +3 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.