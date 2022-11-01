В Сургуте ликвидируют незаконный приют для животных. Фото - администрация Сургута.

В Сургуте ликвидируют незаконный приют для животных. Он находится в районе Черного Мыса.

Собак отправят зоозащитникам из организации «Дорога домой». Все остальное направят на хранение на базу лесопаркового хозяйства.

– В адрес землепользователя неоднократно выписывались уведомления о приведении участка в соответствие с санитарными нормами и земельным законодательством. Но он игнорировал требования соответствующих органов, – отметил начальник отдела муниципального земельного контроля КУ Владимир Садыков.

Сам землевладелец не согласен с решением суда. Он заявил, что узнал о нем из СМИ 28 октября и попросту не успел вовремя освободить участок.