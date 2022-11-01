В Нижневартовске женщина вынесла из магазина одежды пару брюк, пальто и свитер. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нижневартовска поступило заявление от управляющей магазина одежды о том, что были украдены предметы женской одежды — пара брюк, пальто и свитер. Суммарно ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась безработная 38-летняя местная жительница. Задержанная не стала отрицать и признала свою вину. Она пояснила, что взяла в торговом зале большое количество одежды, прошла в примерочную, где сняла бирки и датчики с одежды и положила в вещи, которые потом вернула на место.

– Понравившиеся вещи, уже без бирок, она положила к себе в сумку и ушла. В ходе обыска по месту проживания фигурантки, полицейские изъяли все похищенное имущество, – отметили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.