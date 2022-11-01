Более 500 жителей Сургута и Сургутского района призовут на срочную службу

Фото: "Югра", соцсети

В России стартовал осенний призыв в армию. В этом году отдавать долг Родине отправятся свыше 120 тысяч солдат от 18 до 27 лет, причем, как заверил замначальника главного организационно-мобилизационного управления генштаба Владимира Цимлянского, срочников не будут привлекать для участия в СВО.

Из Сургута и Сургутского района отправятся служить более 500 жителей. Об этом «Вестнику» сообщил военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.

- До 31 декабря 2022 года ряды Вооруженных сил РФ пополнят более 500 призывников, - отметил Калядин.

Кстати, это несколько меньше, чем годом ранее, тогда рв армию отправились более 600 новобранцев.

Сколько всего срочников призовут из Югры, пока неизвестно. Призывная кампания продлится до 31 декабря 2022 года.