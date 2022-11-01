В Югре введена в эксплуатацию новая подстанция 110 кВ «Невская»

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» ввели в эксплуатацию новую высокоавтоматизированную подстанцию 110 кВ «Невская» в Ханты-Мансийском автономном округе. Инвестиции компании составили более 2 млрд рублей.

Подстанция «Невская» расположилась в труднодоступной заболоченной местности. Во время строительства в зимний период персонал, материалы и оборудование доставлялись по автозимникам. В теплое время года транспортное сообщение с объектом осуществлялось исключительно вертолетом.

Новый центр питания оснащен двумя силовыми трансформаторами суммарной мощностью 50 МВА. Автоматизированная система управления технологическими процессами подстанции позволяет удаленно контролировать состояние электротехнического оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, каналов связи, а также обеспечивает дистанционное управление первичным и вторичным оборудованием. Обмен данными происходит в цифровом формате: по волоконно-оптической линии связи в диспетчерский пункт передается более 2,5 тысяч сигналов технологической информации.

Новый питающий центр обеспечил дополнительные мощности для развития Эргинского нефтегазового кластера, разрабатываемого компанией «Роснефть».