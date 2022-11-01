Фото: администрация Ханты-Мансийска

Окружная больница Ханты-Мансийска отмечает 90-летний юбилей. За столько лет медучреждение значительно выросло, причем как в профессиональном плане, так и в физическом.

На сегодняшний день на базе учреждения работают девять окружных специализированных центров, в том числе онкологический, офтальмологический, центр острого и хронического гемодиализа, хирургии печени и поджелудочной железы и другие. А коллектив больницы состоит из почти 3 тысяч специалистов.

Каждая четвертая операция в ОКБ проводится с применением высокотехнологичного оборудования. Медики успешно проводят хирургические вмешательства по трансплантации почек, печени и сердца.

Также больница является научно-образовательной платформой, которая успешно развивается благодаря тесному сотрудничеству с Ханты-Мансийской государственной медицинской академией. Это партнерство направлено на взращивание и воспитание лучших медицинских кадров.