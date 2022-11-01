В Мегионе инспектора Жилстройнадзора наказали за взятку Фото: Татьяна Коркина

В Югре осудили бывшего инспектора Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры. Она признана виновной в получении взятки в особо крупном размере.

Как оказалось старший инспектор Службы жилищного контроля и строительного надзора в Мегионе с августа по декабрь 2019 года получила от представителя застройщиков взятку в общей сумме более 2 миллионов 295 тысяч рублей. Взамен на это она передала застройщику заключения о соответствии трех домов по улице Ленина ПГТ Высокий и одного дома в 5 микрорайоне Мегиона требованиям технических регламентов и проектной документации, которые являются основанием для ввода зданий в эксплуатацию. При этом на момент выдачи заключений дома не были достроены.

По решению суда женщина выплатит штраф в размере 4 миллионов 200 тысяч рублей, а еще лишена возможности занимать должности на государственной службе в течение 7 лет. Кроме того, её автомобиль, стоимостью более 2 миллионов рублей, приобретенный за незаконно полученные деньги конфискован в доход государства.