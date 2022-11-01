Югорчанин задержан за кражу автомагнитолы, коврика и 40 литров топлива из бака "Нивы" Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 59 преступлений, по горячим следам раскрыто 35, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Так, в Урае мужчина воспользовался найденной банковской картой и украл 5 тысяч рублей, оплатив товары в магазинах города. А в Нижневартовском районе двое мужчин, находясь в СОНТ «Ягодка», зашли в помещение хозяйственной постройки и украли электроинструменты общей стоимостью 8,5 тысяч рублей. Нарушители находятся под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганском районе полиция задержала мужчину на территории СОНТ «Островной». У него нашли сверток с наркотиком массой 0,83 грамма. Сейчас югорчанин находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники уголовного розыска Нефтеюганска нашли подозреваемый в краже. Молодой 19-летний человек украл из автомобиля «Нива», припаркованного возле гаража, автомагнитолу, резиновый коврик и 40 литров топлива из бака. Нарушитель признал свою вину.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.