Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 ноября 2022 года увеличилось на 40 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за период пандемии зарегистрировано 249 385 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 40 новых случаев COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 21, Нижневартовске - 1, Ханты-Мансийске - 3, Нефтеюганске - 2, Нягани - 1, Урае - 3, Мегионе - 2, Когалыме - 3, Кондинском районе - 1, Октябрьском районе - 1, Ханты-Мансийском районе - 2.

На момент выявления у 39 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 обнаружена пневмония. Контакт установлен в 40 случаях. За сутки на COVID обследованы - 708 человек, всего прошли обследование 3 533 857.

За сутки новых смертей от коронавируса в Югре не зарегистрировано. За весь период от COVID - умерли 2 587 человек.

За сутки выписались по выздоровлению 129 человек, за весь период пандемии вылечились 245 533 жителя Югры.