В Октябрьском районе состоялосьтожественное открытие парка «Лесная сказка»

Фото: Администрация Октябрьского района

В Октябрьском районе состоялось долгожданное открытие парка «Лесная сказка». Обустроенного места для семейного отдыха ждали все жители посёлка Андра.

На праздничном открытии парка звучали весёлые детские песни, всюду виднелись разноцветные шарики, и был слышен звонкий смех детей. Гости парка водили хороводы, пели песни, играли в игры, ели вкусные блины и пили чай.

- "Лесная сказка" - это заслуга каждого неравнодушного жителя посёлка, который внёс свой вклад и помог в реализации проекта парка. Детвора счастлива! Подарок ребятишкам удался на славу, - говорят педагоги Андринской школы.

Кстати, проект по благоустройству парка «Лесная сказка» одержал победу во втором региональном конкурсе инициативных проектов. Благоустройство парка занесено в народную программу «Карта развития Югры» и проводилось по инициативе жителей городского поселения Андра.