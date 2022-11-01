В Югре на загородной автодороге неопытный водитель устроил ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре на загородной автодороге произошло ДТП с участием неопытного водителя.

Как сообщили в окружном УГИБДД, авария произошла на 40 километре автодороги «Сургут – Когалым» в Сургутском районе. 21-летний водитель автомобиля «Лада» при обгоне не убедился в безопасности маневра, создал опасность встречному транспорту и столкнулся с автомобилем «Hyundai», под управлением 42-летнего мужчины.

В результате автоаварии водитель «Лады» и его пассажир, 21-летняя девушка, получили травмы. Позже выяснилось, что у водителя отечественного автомобиля стаж вождения всего 1 год. Все участники происшествия в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 6 водителей в состоянии опьянения, 2 – за отказ от прохождения освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 80 водителей и 46 – за нарушение правил перевозки детей.