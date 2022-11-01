В Урае установили светофор на перекрестке улицы Южной

Фото: Администрация Урая

В Урае заработал светофор на перекрестке улицы Южной. Как отметили в городской администрации, Урай стремительно развивающийся город: появляются новые районы, активно застраиваются территории частного сектора. Так, за улицей Южной расположился целый микрорайон с более чем 50-ю домами, а рядом находится СОНТ «Орбита». Оба этих района активно растут.

К главе города Тимуру Закирзянову, а также к депутатам Думы Урая обращались жители по вопросам автодороги, ведущей к этим двум микрорайонам. Объездная магистраль довольно опасная и оживленная и автомобильное движение там никак не регулировалось. Поэтому было необходимо поставить на перекрёстке светофор.

- Добиться этого решения было непросто. Дорога окружная. Практически год ушел на все согласования. Вместе с директором урайского филиала «Северавтодора» Александром Васиным побывал на перекрестке, оценил выполненные работы и поблагодарил Александра Евгеньевича за участие в продвижении и реализации этого проекта. Теперь дети и все жители этих микрорайонов гарантированно безопасно могут переходить, – рассказал в своём прямом эфире Тимур Закирзянов.

Сейчас со стороны Шаимского будут прокладывать тротуар, так как этот вопрос также волнует урайцев.