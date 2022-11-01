Воспитательница из Нижневартовска отдала мошенникам 600 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 23-летняя воспитательница детского сада отдала крупную сумму денег мошенникам.

Молодой вартовчанке позвонил мошенник и представился дознавателем ОЭБиПК Москвы, а в дальнейшем к телефонному разговору подключился "следователь", они заверили девушку, что мошенники пытаются воспользоваться её данными и незаконно оформить кредит на крупную сумму. Чтобы помешать якобы мошенникам пострадавшей посоветовали выполнять указания сотрудника ЦБ РФ.

Вскоре доверчивой югорчанке позвонила мнимая работница банка и убедила оформить кредит, а затем перевести полученные деньги на безопасный банковский счёт. Злоумышленница пообещала пострадавшей, что после того, как преступника преступника поймают её деньги вернутся с процентами.

В итоге северянка лишилась 600 тысяч рублей и никаких процентов ей не заплатили. Возбуждено уголовное дело.