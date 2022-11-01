Сегодня, 1 ноября 2022 года, в Югре ожидается мокрый снег с дождем Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 1 ноября 2022 года, будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь и мокрый снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, при прояснениях -7, -12 °С. Днем +3, -2 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. И днем и ночью будет идти мокрый снег с дождем. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -1, -3 °С. Днем потеплеет до +1, +3 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.