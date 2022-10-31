Фото: Официальный Нижневартовск

В 10 километрах от Нижневартовска открылся экокомплекс «ЯГОМ». Первые посетители уже оценили прогулки в красивом и самобытном природном месте. Как рассказали в городской администрации, преобразования на площадке продолжаются, ведь реализация проекта рассчитана на несколько лет.

По словам кураторов проекта – управления по природопользованию и экологии администрации города – сейчас на территории комплекса прокладывают линии электропередач и монтируют системы наружного освещения. Скоро появится возможность проводить в экокомплексе выездные свадебные церемонии или просто посетить экотропу, которую сейчас готовят к зимней концепции.

Как отметил глава Нижневартовска, развитие инфраструктуры территории многофункционального комплекса продолжается. Это будет масштабный проект и важный для города, при этом с максимально сохранённой первозданностью природы.