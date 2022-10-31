В Югре произошло массовое ДТП – столкнулись шесть автомобилей Фото: Татьяна Коркина

В Югре произошло массовое ДТП – столкнулись шесть автомобилей и есть пострадавшие. Об этом сообщили сотрудники КУ «Центроспас-Югория».

- Пожарные филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Сургутскому району в минувшую пятницу выезжали на 44 км автодороги «Подъезд к Сургуту» по сообщению о столкновении шести транспортных средств: «BMW», «ГАЗель бортовая», «Honda CRV», «Лада Калина», «Hyundai Solaris», «МАЗ» - сообщают в учреждении.

Известно, что в результате аварии пострадали водитель и пассажир «ГАЗели». Они госпитализированы в медицинское учреждение Сургута.

Кроме того, трагедией обернулась дорожная авария, которая произошла 29 октября на ул. Придорожная в с. Селиярово. На место происшествия выезжала пожарная команда филиала «Центроспас-Югория». Водитель автомобиля «Toyota Highlander» не справился с управлением и наехал на стоящий экскаватор «Hitachi». В результате аварии водитель тойоты погиб, а его пассажир - несовершеннолетний ребенок получил травмы и госпитализирован в больницу Ханты-Мансийска.

Спасатели напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения.