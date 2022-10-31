В Сургуте до конца ноября обустроят две парковки возле медучреждений Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте до конца ноября планируют обустроить две парковки возле медучреждений.

Как сообщили в администрации города, они появятся у поликлиники №4 на Набережном проспекте и возле детской стоматологии на улице Пушкина.

Сейчас строительство парковок завершается и уже началась их приемка. Известно, что стоимость проекта составила больше 5 миллионов рублей. Изначально, подрядчик должен был завершит работы к концу лета, но сроки нарушились из-за проблемы с логистикой.

- Этот год несколько осложнил нам доставку материалов. Сроки выполнения заказов были сдвинуты в связи с тем, что многие производители исчезли с рынка. Отсюда и сложности с поставкой материалов, – рассказал директор депархитектуры и градостроительства города Александр Коновалов.